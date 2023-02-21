''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı

Deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'nin ''İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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