Anasayfa Video Galeriler Gündem ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 21 Şubat 2023 Salı Saat: 15:40 Deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'nin ''İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana'' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f4bbb64293aa4f9f073b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia Suudi Veliaht kendi ''Kabe''sini mi inşa ediyor ? Kılıçdaroğlu: ''İktidarla birlikte zihniyeti de değiştirmemiz şart'' Aksaray'da 3 okul için tahliye kararı Depremler sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı Bu çiçeğe sakın dokunmayın! Cezası 244 bin 315 TL Yıkılan binadan geriye sadece o kaldı, sakinleri terk edemedi Depremler sonrası yerle bir olan Hatay'dan kaçış kamerada