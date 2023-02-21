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  4. ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı

''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı

Deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'nin ''İçinde sır olan bir olay gibi geliyor bana'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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