Anasayfa Video Galeriler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 15:21 Güncelleme: 21 Eylül 2024 Cumartesi 15:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi kısa bir deneme turu gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66eeba36d57e2a67640adfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şişli'de plazada yangın paniği Mert Hakan Yandaş'tan derbi öncesi dikkat çeken paylaşım Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Turizm cennetindeki su altındaki tarih hayran bırakıyor Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı