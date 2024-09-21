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  4. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan motorsiklet performansı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı dolayısıyla düzenlenen tören öncesi kısa bir deneme turu gerçekleştirdi.

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