Anasayfa Video Galeriler Gündem İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı İçişleri Bakanı duyurdu: 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 09:35 İçişleri Bakanı Yerlikaya, 37 ilde ‘Kalkan-4’ operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658922c3548e6b4fa80b80c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede ailenin kaldığı konteyner yandı Kar yağışı can aldı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayıp Atilla Taş'ın tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı! DEM'in kongresi terör propagandasına dönüştü! Çok sayıda gözaltı var İstiklal Caddesi'nde büyük panik Alman polisi bir Türk vatandaşını ailesinin gözü önünde öldürdü İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada