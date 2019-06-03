İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Avramopoulos’u kabul etti
03 Haziran 2019 18:45
İçişleri Bakanı Soylu, AB Komiseri Avramopoulos’u kabul etti
Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Avramopoulos ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sadece Avrupa’ya yönelik bir düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymuyoruz. Aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerek Zeytindalı Harekatı bölgesinde huzuru oluşturup oraya gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi. Bu konuda belki önümüzdeki...