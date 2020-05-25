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  3. 25 Mayıs 2020 12:30

İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu. Bakan Soylu da olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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