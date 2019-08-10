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  3. 10 Ağustos 2019 22:55

İçişleri Bakanı Soylu: “Ekiplerimiz uyandırma servisi gibi çalışıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasında emniyet mensuplarıyla da görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurları ile yakından ilgilenerek bir bir bayramlaştı. Dinlenme tesisinde mola vermiş vatandaşlarla da bir araya...

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