İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü
22 Ağustos 2019 18:40
İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai İle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai’yi kabul etti....