  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Ağustos 2019 18:40

İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai İle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai’yi kabul etti....

Video Galeri
Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin’de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Sudan’da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
Sudan’da aşiretler arasında çatışma: 1 ölü, 58 yaralı
Video Galeri
Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı
Alışveriş yaparken marketin ortasına dışkısını yaptı
Video Galeri
Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
Video Galeri
Fatih Portakal Youtube kanalı açtı
Fatih Portakal Youtube kanalı açtı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM