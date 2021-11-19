Anasayfa Video Galeriler Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 temmuz ABD ve BAE talimatı ile oldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 temmuz ABD ve BAE talimatı ile oldu 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 08:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi sonrasında "BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz'un failidir" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619737b45c7d5213ec3a3f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu Canlı yayında ''Nagehan Alçı'' şov! İzleyici neye uğradığını şaşırdı AK Partili Bülent Arınç 10 bin dolar iddiaları için çarpıcı sözler Teşkilat dizisinde Squid Game satrancı Neslihan'ı vahşice katleden zanlı yakalandı Faiz kararı sonrası çarpıcı iddia: ''İstifa ve görevden almalar olabilir'' Ankara’da patlama! 2 ölü, 4 de yaralı var! İnternetten fotoğraf makinesi sipariş etti, bakın yerine ne geldi! Paraya da zam geldi! 50 kuruşun maliyeti 50 kuruşu geçti