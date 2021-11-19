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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 15 temmuz ABD ve BAE talimatı ile oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi sonrasında "BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz'un failidir" dedi.

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