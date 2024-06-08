Anasayfa Video Galeriler Gündem İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 12:01 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 12:01 İzmir'de görülen bir kadın cinayeti davasında mahkeme İçişleri Bakanlığı'nın artık öldürülen tüm kadınlar için ailelerine "koruyamadın" tazminatı ödenmesi için emsal bir karar aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66641decd4b14b34d60403e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi Aziz Yıldırım kongreyi terk etti İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki... Deprem bölgesinde 50 bin TL maaşla eleman aranıyor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya yaylım ateşi Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı Kediye apartmanda sopayla saldırdı