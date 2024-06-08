İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek

İzmir'de görülen bir kadın cinayeti davasında mahkeme İçişleri Bakanlığı'nın artık öldürülen tüm kadınlar için ailelerine "koruyamadın" tazminatı ödenmesi için emsal bir karar aldı.

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