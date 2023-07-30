Anasayfa Video Galeriler Gündem İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti İçişleri Bakanlığı, Mahmut Tanal için harekete geçti 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:45 İçişleri Bakanlığı, Akbelen'de jandarma personeline ''Eşkıya'' diyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı kınadı ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c60702ba337933f850a123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kocama baktın'' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti