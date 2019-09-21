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  3. 21 Eylül 2019 12:10

İçişleri Bakanlığından dev operasyon

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı “Aranan Şahıslar Operasyonu” gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.

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