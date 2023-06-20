Anasayfa Video Galeriler Gündem İcra kumpasçısı yeniden iş başında! İcra kumpasçısı yeniden iş başında! 20 Haziran 2023 Salı Saat: 10:25 Güncelleme: 20 Haziran 2023 Salı 10:25 Adana’da engelli oğluna iş bulup, ona daha iyi bir gelecek sunmak isteyen baba dolandırıcıların tuzağına düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649154685dc433569840ad37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzmanı anlattı: Kurban eti nasıl pişirilmeli? Şerefsizler! Depremzedeye de acımadılar 100 kiloluk orkinosu zıpkınla avladı! O anlar kamerada Hande Erçel'in cesur ''yaz geldi'' pozları olay oldu Ünlü şarkıcıya büyük şok! Konserini terk etti Putin talimat verdi; tek tek yakalayıp sınır dışı ettiler İneğe içki içirdiler denmişti... İşin aslı ortaya çıktı! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Yerli İHA ve SİHA'lar Fransa'da gövde gösterisi yaptı