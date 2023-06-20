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İcra kumpasçısı yeniden iş başında!

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Adana’da engelli oğluna iş bulup, ona daha iyi bir gelecek sunmak isteyen baba dolandırıcıların tuzağına düştü.

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