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  3. 28 Haziran 2019 13:55

"İcralık çocuk" uygulaması son buldu en çok o baba sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan yeni yargı paketi ile boşanmış ailelerin çocuklarının tesliminin icra yoluyla yapılmasının önüne geçildi. Yapılan değişik en çok minik kızından icra memurları zoruyla ayrılmak istenen ve Türkiye’nin gündemine oturan baba Metin Çorlu’yu sevindirdi. Kararı sevinçle karşılayan baba Metin Çorlu, "Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar icrayla çocuk alındığı...

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