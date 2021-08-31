Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan Ida Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, felaket kameralara böyle yansıdı.

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