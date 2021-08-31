Anasayfa Video Galeriler Gündem Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 14:26 ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan Ida Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, felaket kameralara böyle yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e11cc3c2c2b04447580f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca... İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi böyle aydınlattı İmamoğlu: Ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında vals gösterisi Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı!