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Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan Ida Kasırgası nedeniyle en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, felaket kameralara böyle yansıdı.

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