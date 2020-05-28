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  3. 28 Mayıs 2020 10:45

''İdam cinayettir ancak Menderes, Bayar ve diğerleri suçsuz değildir!''

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, ’18 dakika’ programında 27 Mayıs askeri müdahalesi hakkındaki tartışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

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