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  3. 19 Kasım 2019 15:50

İddia ediyoruz! Bu görüntüden sonra sigara içemeyeceksiniz

30 yıldır sigara içen bir hastanın ölümünden sonra çıkarılan akciğerinin videosu, 25 milyon kez izlendi ve ‘gelmiş geçmiş en iyi sigara karşıtı reklam’ olarak nitelendirildi.

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