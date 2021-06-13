  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı

İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı

Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül’ün evlenme teklifini “Evlenmek istemiyorum” diyerek reddeden Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün teknesinde görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı
Aleyna Tilki, ''Kuliste evcilik oynuyoruz'' diyerek dans videosunu paylaştı
Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler
Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı
Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı
Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç!
İstanbul'da korkutan yangın