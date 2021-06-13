Anasayfa Video Galeriler Gündem İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı 13 Haziran 2021 Pazar Saat: 13:15 Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile yakalanan Emir Sarıgül’ün evlenme teklifini “Evlenmek istemiyorum” diyerek reddeden Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün teknesinde görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c5dabeaa3ea62a445fc543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Aleyna Tilki, ''Kuliste evcilik oynuyoruz'' diyerek dans videosunu paylaştı Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç! İstanbul'da korkutan yangın