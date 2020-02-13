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  3. 13 Şubat 2020 17:40

İdlib çevresi hayalet kente döndü !

Suriye'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet kente dönüştü.

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