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  3. 03 Şubat 2021 17:00

İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel toprağa verildi

Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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