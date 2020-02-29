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  3. 29 Şubat 2020 17:25

İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen cenaze törenlerine on binlerce kişi katıldı.

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