  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Şubat 2020 11:35

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oluyor

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı. Şehit askerlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı.

Video Galeri
Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !
Türkiye'den ayrılmak isteyen göçmene mikrofon uzatıldı !
Video Galeri
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
İstanbul'dan Edirne'ye mülteci akını
Video Galeri
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
Video Galeri
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
TSK Suriye'ye bomba yağdırdı ! İşte o görüntüler...
Video Galeri
Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi
Göçmenler Edirne'ye yığılmaya devam ediyor ! Böyle görüntülendi
Video Galeri
Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti
Mülteciler Yunanistan sınırına akın etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM