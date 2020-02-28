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ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ!
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  3. 28 Şubat 2020 00:50

İdlib'de 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs etkisiz hale getirildi.

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Acı haber geldi: İdlib'teki şehit sayısı 22'ye yükseldi!
Acı haber geldi: İdlib'teki şehit sayısı 22'ye yükseldi!
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Bir flaş gelişme daha; Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı!
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Rejim unsurlarının vurulduğu anlar
Rejim unsurlarının vurulduğu anlar
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Rejim askerleri böyle vuruldu
Rejim askerleri böyle vuruldu
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Canlı yayında şok iddia: İdlib'de 20'nin üzerinde şehidimiz var!
Canlı yayında şok iddia: İdlib'de 20'nin üzerinde şehidimiz var!
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