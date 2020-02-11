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  3. 11 Şubat 2020 16:05

İdlib'de Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esad rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait bir helikopter düşürüldü.

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