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  3. 29 Eylül 2018 14:25

İdlib’de halk Türklere şükran, Esad’a öfke gösterisi yaptı

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu’nun terörden temizlediği İdlib’de cuma gösterilerinin 6’ncısı yapıldı. Halk gösterilerde Türkiye’ye şükranlarını sunarken, Suriye rejimine ise öfke vardı. İdlib’de, Türkiye’nin girişimiyle Rus ve Suriye’nin saldırılarından kurtulma anlaşmasını kutlamak ve tutuklu yakınlarının serbest bırakılması için cuma...

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