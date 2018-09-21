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  3. 21 Eylül 2018 16:55

İdlib’de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Rus heyeti ile düzenlenen toplantı sonucunda İdlib’de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin 17 Eylül 2018’de Soçi’de düzenlenen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı...

Bilgin Pro
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