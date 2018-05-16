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  3. 16 Mayıs 2018 16:40

"İdlib’e 12. gözlem noktası tesis edildi"

TSK: “İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 12’ncisi olan 11 No’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir.” (İHA)

Bilgin Pro
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