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  3. 23 Temmuz 2017 21:51

İdlibte bombalı saldırı: 12 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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