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  3. 02 Mart 2020 14:05

İdlib'te Suriyeliler Mehmetçik'i böyle karşıladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

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Yangında dehşet anları! Çatıdan aşağıda açılan battaniyeye atladı
Yangında dehşet anları! Çatıdan aşağıda açılan battaniyeye atladı
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Yunan polisi Suriyeli göçmeni öldürdü
Yunan polisi Suriyeli göçmeni öldürdü
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Ege'de bir skandal daha! Mültecilere ölümcül darbe kamerada!
Ege'de bir skandal daha! Mültecilere ölümcül darbe kamerada!
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Suriyeli sığınmacıdan skandal sözler: 'Sanki bizi kurtarın dedik!''
Suriyeli sığınmacıdan skandal sözler: 'Sanki bizi kurtarın dedik!''
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Yunan askerleri Ege'deki kaçak göçmenlere ateş açtı
Yunan askerleri Ege'deki kaçak göçmenlere ateş açtı
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ilginç yalanlama
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ilginç yalanlama
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