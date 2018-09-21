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  3. 21 Eylül 2018 17:00

İdlip mutabakatının ardından Suriyeliler evlerine dönüyor

Evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kalan onlarca Suriyeli aile, İdlib kentine dönmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Esad güçleri, Suriye’nin İdlib kentini bombaladığı ve hava saldırısı düzenlediği için onlarca Suriyeli aile topraklarını göç ederek kuzeye göç etmişti. Türkiye ile Rusya Soçi anlaşmasını imzalayıp, bölgedeki operasyonları durdurunca onlarca aile evlerine...

Bilgin Pro
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İdlib’de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi
İdlib’de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları belirlendi
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Yarım çekilen el freni faciaya davetiye çıkardı
Yarım çekilen el freni faciaya davetiye çıkardı
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ATAK helikopterlerinden harmandalı şovu
ATAK helikopterlerinden harmandalı şovu
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Alev topuna döndü
Alev topuna döndü
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Karadenizli balıkçıların gece mesaisi
Karadenizli balıkçıların gece mesaisi
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Kazanlar kaynadı, vatandaşlar aşureye doydu
Kazanlar kaynadı, vatandaşlar aşureye doydu
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