İdlip mutabakatının ardından Suriyeliler evlerine dönüyor
21 Eylül 2018 17:00
İdlip mutabakatının ardından Suriyeliler evlerine dönüyor
Evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kalan onlarca Suriyeli aile, İdlib kentine dönmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Esad güçleri, Suriye’nin İdlib kentini bombaladığı ve hava saldırısı düzenlediği için onlarca Suriyeli aile topraklarını göç ederek kuzeye göç etmişti. Türkiye ile Rusya Soçi anlaşmasını imzalayıp, bölgedeki operasyonları durdurunca onlarca aile evlerine...