İdlipli kadının yardım çığlığı: "Trump, bunları durdur”
22 Temmuz 2019 16:30
İdlipli kadının yardım çığlığı: "Trump, bunları durdur”
Sabah saatlerinde Maret El Numan’a yönelik hava saldırısında sevdiklerini kaybeden Halepli bir kadın ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Bu masum insanları öldürmeyi durdurun” dedi. Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlipli bombardımana devam ediyor. İdlib’de siviller neredeyse her sabaha hava saldırıları ile uyanıyor. Bugün bir kez daha Rus uçakları ile Esad rejiminin hava saldırısına...