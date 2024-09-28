Anasayfa Video Galeriler Gündem İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 08:15 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 08:15 Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f790fea359409d9f0ba403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye genelinde dev operasyon: Binlerce silah ele geçirildi İstanbul'da zincirleme kaza... Ortalık karıştı, sürücüler birbirlerine girdi İstanbul'un dev AVM'sinde yangn paniği Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Artvin'de mucize kurtuluş: Markete girecekken çökme meydana geldi Kahramanmaraş'ta hasadı başladı: Amerika, İngiltere, Fransa ve Çin'e ihraç ediliyor Bir ilimizde sadece 20 günlük mezar yeri kaldı AVM'deki yüzde 80'lik indirim izdihama neden oldu