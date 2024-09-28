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İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

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