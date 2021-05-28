Anasayfa Video Galeriler Gündem İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 14:01 Koronavirüs salgını nedeniyle nikah tarihlerini erteleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, tam kapanmanın sona ermesiyle soluğu tatilde aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b0cd92f16977233e5c7e77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolar rekor üstüne rekor kırarken Bakan Elvan'dan kritik açıklama Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin Sular çekildi tarihi köy ortaya çıktı AK Parti'den seçim barajı açıklaması İstanbul İl Sağlık Müdürü müjdeyi verdi Çamlıca Kulesi açılıyor... Bakan Karaismailoğlu: Avrupa'nın en yüksek yapısı Meral Akşener'den 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt - Haberler