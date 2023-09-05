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  4. İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İETT araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

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İETT’de 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan 2 bin 66 ürünü açık arttırmayla satıldı.

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