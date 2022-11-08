İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor

Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’da kadın otobüs şoförü sayısı hızla artıyor. İETT’nin hedefi şehir içi hatlarda yıl sonuna kadar 100 kadın şoförü İstanbullular ile buluşturmak.

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