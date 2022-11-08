Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor 08 Kasım 2022 Salı Saat: 17:30 Güncelleme: 08 Kasım 2022 Salı 17:30 Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’da kadın otobüs şoförü sayısı hızla artıyor. İETT’nin hedefi şehir içi hatlarda yıl sonuna kadar 100 kadın şoförü İstanbullular ile buluşturmak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636a680658efd20d5231acb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü İETT şoförü, engelli vatandaşı tehdit edip saldırdı! Ankara'da korku dolu anlar! Trafikte bayıldı, aracı diğer sürücüler durdurdu Irkçılık yapan üniversite öğrencisi tutuklandı İstanbul'da taksi şoföründen kadın yolcuya öldüresiye dayak Bahçeli: ''AK Parti'nin HDP ile görüşmesi doğaldır'' Metro saldırganı için ibretlik ceza Nesli tehlikede! Türkiye'de üçüncü kez görülen canlı heyecan yarattı TBMM önünde Alevi derneklerine polis müdahalesi