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  4. İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor

İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor

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Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul’da kadın otobüs şoförü sayısı hızla artıyor. İETT’nin hedefi şehir içi hatlarda yıl sonuna kadar 100 kadın şoförü İstanbullular ile buluşturmak.

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