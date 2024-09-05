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İETT kaptanları hayat kurtardı

İETT’nin 11ÜS Üsküdar – Sultanbeyli sefer sırasında otobüste rahatsızlanarak bayılan bir yolcu İETT kaptanın dikkati ve özeni sayesinde otobüsle hastaneye yetiştirildi.

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