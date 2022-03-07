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İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Yaralılar var

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsü, 4 otomobile çarptı. Kazada otomobillerden biri bodrum kattaki eve girerken, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

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