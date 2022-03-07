Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Yaralılar var İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Yaralılar var 07 Mart 2022 Pazartesi Saat: 17:35 İstanbul Beykoz'da İETT otobüsü, 4 otomobile çarptı. Kazada otomobillerden biri bodrum kattaki eve girerken, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6226182db93d4c4a721ee153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan'daki göçmen kampı terör yuvasına döndü Zayıflamak uğruna ölümden dönmüştü: Seren Serengil açıklamalarıyla şoke etti Seren Serengil Gülşen’e özenince, linç edildi Netflix'in yerli yapımı Sen Yaşamaya Bak'tan ilk fragman geldi 4 çocuk annesi kadına kanlı pusu! İstanbul'un milyonlarca liralık villalarında korku dolu bekleyiş İlahiyatçı Emine Şenlikoğlu'ndan Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler Öğrenci servisi doğal gaz yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var Türkiye'de gıda krizi kapıda mı?