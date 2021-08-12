Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsü alev alev yandı İETT otobüsü alev alev yandı 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 23:00 İstanbul'da Gürpınar - Avcılar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Aracın zamanında tahliye edilmesiyle facia önlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157ddcfde60511ca65380f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı Bursa'da palet fabrikası küle döndü Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Erzincan-Sivas karayolunda heyelan Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler