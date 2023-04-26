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İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında otobüs hurdaya döndü.

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