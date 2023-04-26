Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsü alev alev yandı İETT otobüsü alev alev yandı 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 10:30 İstanbul Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında otobüs hurdaya döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6448d3192ef7ac02d45d617b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı Suriyeliler ülkesine gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı Samsun'da kan donduran cinayet kamerada İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradılar! KIZILELMA İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı İstabul'da 2 cinayetin katil zanlısı intihar etti Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı