Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsü alev topuna döndü İETT otobüsü alev topuna döndü 10 Haziran 2021 Perşembe Saat: 17:15 İstanbul Bayrampaşa'da alev alev yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c21e8520eaa54311238537" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni görüntüler ortaya çıktı, UFO tartışmaları tekrar başladı İtfaiyecilere 25 milyon liralık miras piyangosu: 24 Haziran'da paylaştırılacak Sel sonrası tarladan kova kova balık topladılar İmamoğlu'ndan bir müjde daha: İstanbul'a Halk Bakkal geliyor Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi İstanbul'da otelde korkutan yangın Prof. Dr. Görür’den Kanal İstanbul isyanı: ''Haykırmaktan sesim kesildi'' Caddebostan sahilinde salya temizliği Kıraç'ın milli takım için yaptığı şarkıya tepki yağdı