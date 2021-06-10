İETT otobüsü alev topuna döndü

İstanbul Bayrampaşa'da alev alev yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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