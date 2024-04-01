Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var! 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 17:25 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 17:25 İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660ac3e990e0306dfc09b993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seçimin kaybeden isminden erken seçim çağrısı İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Diyarbakır'da çifte cinayet! İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı