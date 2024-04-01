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  4. İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var!

İETT otobüsü kaldırıma çıktı: Yaralılar var!

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İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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