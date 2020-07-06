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  3. 06 Temmuz 2020 16:20

İETT otobüsü köprü ayağına çarptı! Çok sayıda yaralı var

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda bir İETT otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu yaşanan kazada 19 kişi yaralandı.

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