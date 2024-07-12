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  4. İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

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