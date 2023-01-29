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İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi.

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