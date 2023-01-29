Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 09:25 İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin sardığı otobüs kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d6114face2bf79d92f4093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı Selçuk Bayraktar'a soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ Türkiye'de binlerce kişi dolandırıldı; çete lideri çocuk çıktı Erdoğan canlı yayında Vali'yi azarladı