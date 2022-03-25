Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı 25 Mart 2022 Cuma Saat: 16:20 Beyoğlu'nda bir yolcu, seyir halinde olan İETT şoförüne saldırdı. Otobüsteki korku dolu anlar güvelik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623dc1a563765d44594127d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin'in sağ kolu ortaya çıktı ama şüpheler bitmedi! Görüntüler eski mi? Tokat'ın yeni havalimanına ilk yolcu uçağı indi Gülşen'den yine cesur seçim! Kalça dekolteli kıyafetiyle sınırları zorladı Markette akıl almaz görüntü! Çaldığı atla geldi, ''Lamborghini verseler vermem'' dedi Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı Suriyeli'nin iç çamaşırından ''çıkanlar'' şoke etti; tutuklandı Amerikalı askerler Ukrayna'da! Savaşırken görüntülendiler İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı TÜPRAŞ'ta 4 işçi yaralandı