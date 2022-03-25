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İETT otobüsünde dehşet! Seyir halinde şoföre saldırdı

Beyoğlu'nda bir yolcu, seyir halinde olan İETT şoförüne saldırdı. Otobüsteki korku dolu anlar güvelik kamerasına yansıdı.

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