Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince... İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince... 03 Haziran 2022 Cuma Saat: 22:50 İstanbul'da sabah saatlerinde Pendik'te İETT otobüsündeki yolcular, alkollü bir şahsın 15 yaşındaki kızı taciz ettiğini fark edince sapığı otobüsten indirip dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629a65faec87eb7b0d2b3ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretleri'nin 14'üncüsünü Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptı Aşiret kavgası kenti karıştırdı! 200 kişi birbirine girdi; çok sayıda yaralı var Niğde'de büyük yangın Depremi 3 dakika öncesinden haber veren uyarı sistemi geliştirildi Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar İstanbul'da yeni salgın iddiası: 4 ayda yüzlerce sokak hayvanı öldü Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi; yaralılar var! İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! Faciayı ambulans şoförünün dikkati önledi 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi