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İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...

İstanbul'da sabah saatlerinde Pendik'te İETT otobüsündeki yolcular, alkollü bir şahsın 15 yaşındaki kızı taciz ettiğini fark edince sapığı otobüsten indirip dövdü.

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