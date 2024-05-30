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  4. İETT otobüsünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İETT otobüsünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsüne binen bir lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

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