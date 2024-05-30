Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı İETT otobüsünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 11:11 İstanbul Beykoz'da İETT otobüsüne binen bir lise öğrencisi, erkek yolcunun kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665834a78cb0a616960c3653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MS hastaları için yeni umut: Resmen kanıtlandı Kızıldeniz'in doğal akvaryumu: Şarm El Şeyh İstanbul'da motosikletliye silahlı saldırı kamerada İstanbul'da yangın can aldı Avrupa alarmda: Bu 5'inci yanardağ patlaması İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında kadın cinayeti Çiftçiye dolu şoku: Ekili alanlar beyaza örtüyle kaplandı Efes-2024'ün ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu Sarıkamış’ta bozayılar sokaklarda cirit atıyor