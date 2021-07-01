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İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı

İstanbul'da Pendik'ten Kadıköy'e doğu giden İETT otobüsüne binen bir kişi, araçtaki kadın yolculara cinsel tacizde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine otobüsten inen şüpheli, 'İstanbul Kartı'ndan yola çıkılarak yakalandı.

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