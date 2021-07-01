Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 16:30 İstanbul'da Pendik'ten Kadıköy'e doğu giden İETT otobüsüne binen bir kişi, araçtaki kadın yolculara cinsel tacizde bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine otobüsten inen şüpheli, 'İstanbul Kartı'ndan yola çıkılarak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ddc38864ea78199c373f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım İstanbul'da sürücüler tekme, tokat birbirine girdi İstanbul'da kapkaççı genç kadına kabusu yaşattı Elinde bıçakla dehşet saçtı! Nedenini öğrenince inanamayacaksınız Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada