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  3. 10 Şubat 2021 11:40

İETT otobüsünü çalıp İstanbul turu attı!

Kadıköy'de park halindeki İETT otobüsünü çalan bir kişi, İstanbul turu attı. Taksim'de bir süre dolaşan hırsız, otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçtı.

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