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  3. 16 Temmuz 2017 10:45

İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler

İstanbul Başakşehir’de yüzleri maskeli bir grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde seyir halinde bulunan İETT otobüsünü durdurup ateşe verdi.

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