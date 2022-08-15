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  4. İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada

İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada

İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Üsküdar'da yağış sonrası İETT otobüsünü sel bastı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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