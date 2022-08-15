Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 15:20 İstanbul'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Üsküdar'da yağış sonrası İETT otobüsünü sel bastı. Yolcular panikle kaçışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa3a0573fec916051a39a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti Pazarda 5 bin 300 liraya satılıyor! Ünlüler bile alıyor İstanbul'da gündüz geceye döndü, sağanak fena vurdu İstanbul'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında Gaziosmanpaşa'da yol çöktü; otomobil çukura düştü Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sandalyeyle etkisiz hale getirildi 17 Ağustos depreminin silinmeyen izleri... Sualtı görüntüleri tüyleri diken diken etti